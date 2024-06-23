Kebakaran melanda sebuah bengkel di kawasan Ciracas, Minggu (23/6) sore. Kobaran api yang berasal dari lantai dua bengkel. Api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan.

Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat sederhana. Api kemudian membesar dan mengenai kabel listrik hingga menimbulkan ledakan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik.

Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Tak ada korban dalam kejakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

