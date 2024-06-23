...

Korsleting Listrik, Kebakaran Hanguskan Bengkel di Ciracas

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 18:00 WIB
Kebakaran melanda sebuah bengkel di kawasan Ciracas, Minggu (23/6) sore. Kobaran api yang berasal dari lantai dua bengkel. Api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan.
 
Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat sederhana. Api kemudian membesar dan mengenai kabel listrik hingga menimbulkan ledakan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. 
 
Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Tak ada korban dalam kejakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
 
Reporter : Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

