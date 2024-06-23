Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tim kuasa hukum Pegi Setiawanakan digelar di PN Bandung pada hari Senin (24/6) besok.

Polda Jabar telah menyiapkan kuasa hukum internal dan eksternal untuk menghadapi praperadilan. Polda Jabar juga masih menunggu koordinasi dari pihak PN Bandung.

Terkait pihak penggugat yakni kuasa hukum tersangka Pegi akan datang atau tidak. Namun, dipastikan Polda Jabar akan hadir dalam persidangan perdana gugatan tersebut.

Reporter : Mujib Prayitno

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

