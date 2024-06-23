Server Pusat Data Nasional sudah empat hari mengalami gangguan, Minggu (23/6). Imigrasi pun terpaksa melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara manual.

Para harus datang 4 jam lebih awal ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Guna menghindari terjadinya keterlambatan dan antrean saat pemeriksaan dokumen.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi melakukan tinjauan ke area konter imigrasi, Jumat (21/6). Ia meminta jumlah konter pemeriksaan dokumen dilakukan secara manual.

Kontributor: Noerman Hasnugara

Produser: Akira AW

(fru)

