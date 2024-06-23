Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menjadi inspektur upacara di HUT ke-497 Jakarta. Lokasi di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6) pagi.

Heru Budi juga memberikan penghargaan ke sejumlah instansi. Salah satunya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rudi Margono. Penghargaan itu diberikan atas prestasi pemberian jasa layanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara kepada dinas, badan dan BUMD.

