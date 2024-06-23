Dua unit kios di Jalan M Azizi, Sukarame, Bandar Lampung terbakar, Sabtu (22/6). Kobaran api yang begitu cepat membesar sempat membuat panik warga sekitar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

Api pertama kali muncul diketahui dari dalam salah satu bangunan kios. Api berhasil dipadamkan usai tujuh unit damkar dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran ini dikarenakan akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini.

