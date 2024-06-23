Bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta. Beragam kegiatan dan acara pun digelar untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta. Ada yang telah digelar sejak awal Juni, ada juga yang mulai dilaksanakan pada Sabtu (22/6).

Seperti program promo tarif angkutan umum di Jakarta. PT JakLingko Indonesia (Jaklingko) pun menggelar tarif spesial yang berlaku untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

