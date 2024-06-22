Seluruh rangkaian puncak haji 2024 telah selesai. Jemaah haji dari Indonesia pun tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta.

Hal ini terlihat ramainya toko oleh-oleh umrah dan haji di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah. Pembeli bisa menyerbu toko-toko yang menawarkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 riyal. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, higga aneka kacang-kacangan.

Reporter: Widya Michella

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

