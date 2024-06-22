...

49 Kloter Jemaah Haji akan Pulang ke Tanah Air Hari Ini

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 13:30 WIB
Sebanyak 49 Kelompok Terbang (kloter) jemaah haji Indonesia gelombang I akan pulang ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada 22 Juni. Total jemaah haji yang akan transit di Madinah sebanyak 2.210
 
Kedatangan jemaah haji Indonesia gelomban I mulai 21 juni - 2 Juli 2024. Kementerian Agama dan maskapai penerbangan siapkan koper pengganti gratis bagi jemaah yang kopernya rusak parah.
 
Reporter: Suhud Noor Fadli
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

