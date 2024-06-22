Sebanyak 49 Kelompok Terbang (kloter) jemaah haji Indonesia gelombang I akan pulang ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada 22 Juni. Total jemaah haji yang akan transit di Madinah sebanyak 2.210

Kedatangan jemaah haji Indonesia gelomban I mulai 21 juni - 2 Juli 2024. Kementerian Agama dan maskapai penerbangan siapkan koper pengganti gratis bagi jemaah yang kopernya rusak parah.

Reporter: Suhud Noor Fadli

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

