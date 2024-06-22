...

Tidak Mengetahui ada Saluran Air, Mobil Taksi Online Terperosok di Koja Jakarta Utara

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 21:32 WIB
Sebuah mobil minibus berwarna putih ini terguling masuk ke dalam selokan yang berada di gang kecil, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (22/06)
 
Kejadian berawal dari mobil yang melintas dari arah berlawanan. Sopir taksi online membelokkan kemudinya ke arah kiri. Namun tidak mengetahui adanya saluran air, mobil tersebut terperosok ke dalam selokan air. 
 
Mobil yang dijadikan taksi online ini mengalami kerusakan parah di bagian bodi samping kiri dan kaca depan mobil. Beruntung sang sopir dan dua orang penumpang selamat dalam insiden tersebut. Mobil taksi online tersebut akhirnya dapat dievakuasi oleh petugas menggunakan forklift.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Sofyan Firdaus

(mhd)

