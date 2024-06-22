...

Kobaran Api Terlihat Jelas dari Savana Bromo, Lahan di Gunung Batok Terbakar

Hana Purwadi, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 20:02 WIB
Inilah video yang beredar di media social Gunung Batok di Kawasan Bromo terbakar. Banyak warga selesai melaksanakan Yadnya Kasada melihat kepulan asap dan api yang masih berkobar. Petugas dari TNBTS, relawan dan masyarakat Tengger, TNI-Polri berusaha memadamkan api dengan alat semprot dan gebyok.
 
Angin kencang dan semak-semak yang mengering memaksa api semakin meluas dan berkobar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Namun diduga akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Hana Purwadi

(mhd)

