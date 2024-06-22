Inilah video yang beredar di media social Gunung Batok di Kawasan Bromo terbakar. Banyak warga selesai melaksanakan Yadnya Kasada melihat kepulan asap dan api yang masih berkobar. Petugas dari TNBTS, relawan dan masyarakat Tengger, TNI-Polri berusaha memadamkan api dengan alat semprot dan gebyok.

Angin kencang dan semak-semak yang mengering memaksa api semakin meluas dan berkobar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Namun diduga akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Hana Purwadi

(mhd)

