Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengancam bakal memecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota polri yang terlibat judi online. Kapolri menegaskan, pihaknya juga menerbitan beberapa surat telegram yang disampaikan ke seluruh jajaran terkait upaya pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus perjudian online.

Semua pihak, kata Listyo, juga harus bergerak untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat preemtif, preventif, hingga penegakan hukum terhadap persoalan judi online

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Riana Rizkia

(mhd)

