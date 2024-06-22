Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menggelar sejumlah acara dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-497 yang jatuh pada hari ini, Sabtu (22/6). Sejumlah masyarakat mulai menghadiri acara 'Gebyar Seni Budaya Setu Babakan'.

Kegiatan diawali dengan menebar benih ikan, penampilan grup rebana, palang pintu hingga tarian khas Betawi. Penonton yang datang tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

