Kampung Betawi Setu Babakan Gelar Sejumlah Acara untuk Meriahkan HUT Ke-497 Jakarta

Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 17:04 WIB
Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menggelar sejumlah acara dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-497 yang jatuh pada hari ini, Sabtu (22/6). Sejumlah masyarakat mulai menghadiri acara 'Gebyar Seni Budaya Setu Babakan'.
 
Kegiatan diawali dengan menebar benih ikan, penampilan grup rebana, palang pintu hingga tarian khas Betawi. Penonton yang datang tidak dipungut biaya apapun alias gratis.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

