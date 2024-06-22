Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kawasan Tempat Pemakaman Umum Prumpung, Jatinegara. Mereka menggunakan senjata tajam, batu hingga molotov untuk menyerang lawan.

Peristiwa yang terjadi dekat dengan pemukiman membuat warga sekitar resah. Belum diketahui pasti pemicu dari terjadinya tawuran antar dua kelompok remaja ini. Namun, aksi tersebut dapat dibubarkan oleh pihak kepolisian yang mendatangi lokasi.

