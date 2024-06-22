Ratusan ASN Pemprov DKI Jakarta melaksanakan upacara peringatan HUT ke-497 DKI Jakarta. Upacara digelar di silang Monas Barat Laut, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/6/2024).
Ratusan ASN dari berbagai instansi mengenakan seragam hingga pakaian adat Betawi. Dalam upacara juga dilakukan atraksi teatrikal perjalanan sejarah Kota Jakarta.
Reporter: Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
