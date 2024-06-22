Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak menghadiri puncak malam Jakarta Fair Kemayoran 2024 pada Jumat (21/6/2024) malam. Hal tersebut disampaikan Heru Budi usai menghadiri Upacara HUT DKI Jakarta ke-497 di Silang Monas Barat pada Sabtu (22/6/2024) pagi.

Awalnya awak media bertanya mengapa Heru Budi tidak hadir dalam puncak Jakarta Fair Kemayoran (JFK) pada 21 Juni 2024 malam. Awak media kemudian menjawab puncak JFK 2024 pada Jumat malam. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta diwakilkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Ketidakhadiran Heru Budi Hartono sempat menjadi sorotan dan sorakan dari pengunjung JFK 2024 pada Jumat malam tersebut. Heru mengaku tidak hadir karena ada rapat terkait pelaksanaan HUT RI ke-79 yang rencananya akan diadakan di IKN Nusantara dan Jakarta.

Heru mengaku tidak hadir karena sudah terlalu malam dan lagi dirinya sudah hadir saat pembukaan awal JFK 2024 bersama Presiden RI Joko Widodo. Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam malam puncak Jakarta Fair Kemayoran 2024 pada Jumat 21 Juni 2024 malam hadir mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan.

Anies dalam kesempatan tersebut tidak memberikan sambutan dan hanya memeriahkan acara dengan menekan tombol sirene pesta kembang api dalam puncak Jakarta Fair Kemayoran 2024.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News