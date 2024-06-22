...

Alasan Pj Gubernur Heru Tak Hadir Puncak Jakarta Fair Bareng Anies: Rapat

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 11:40 WIB
A A A
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak menghadiri puncak malam Jakarta Fair Kemayoran 2024 pada Jumat (21/6/2024) malam. Hal tersebut disampaikan Heru Budi usai menghadiri Upacara HUT DKI Jakarta ke-497 di Silang Monas Barat pada Sabtu (22/6/2024) pagi.
 
Awalnya awak media bertanya mengapa Heru Budi tidak hadir dalam puncak Jakarta Fair Kemayoran (JFK) pada 21 Juni 2024 malam. Awak media kemudian menjawab puncak JFK 2024 pada Jumat malam. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta diwakilkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.
 
Ketidakhadiran Heru Budi Hartono sempat menjadi sorotan dan sorakan dari pengunjung JFK 2024 pada Jumat malam tersebut. Heru mengaku tidak hadir karena ada rapat terkait pelaksanaan HUT RI ke-79 yang rencananya akan diadakan di IKN Nusantara dan Jakarta.
 
Heru mengaku tidak hadir karena sudah terlalu malam dan lagi dirinya sudah hadir saat pembukaan awal JFK 2024 bersama Presiden RI Joko Widodo. Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam malam puncak Jakarta Fair Kemayoran 2024 pada Jumat 21 Juni 2024 malam hadir mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan.
 
Anies dalam kesempatan tersebut tidak memberikan sambutan dan hanya memeriahkan acara dengan menekan tombol sirene pesta kembang api dalam puncak Jakarta Fair Kemayoran 2024. 
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini