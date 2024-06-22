Aksi tawuran antara warga di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara kembali terjadi. Tawuran terjadi pada pada Sabtu (22/6) pagi. Pelaku tawuran merupakan para remaja.

Mereka saling lempar batu dan petasan. Hal ini membuat arus lalu lintas di sekitar terganggu.

Sejumlah pengendara tertahan tidak bisa melintas lantaran aksi tawuran terjadi di tengah jalan. Tawuran ini sudah kesekian kalinya terjadi.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

