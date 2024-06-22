Ribuan warga dari berbagai wilayah memadati bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mereka merayakan pergantian HUT ke-497 kota Jakarta, Sabtu (22/6) dini hari.

Berbagai alat peraga seperti kembang api dan bendera di bawa untuk memeriahkan suasana. Ribuan warga ini juga bernyanyi selamat ulang tahun di tengah jalan. Sejumlah harapan disampaikan warga di HUT ke-497 kota Jakarta kali ini.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

