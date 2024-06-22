...

Parade Kostum Unik pada Fun Walk HUT Ke-78 Bhayangkara di Jakarta Selatan

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 09:00 WIB
A A A
Kapolri Jenderal Listyo Digit Prabowo membuka acara fun walk yang digelar Polri, Sabtu (22/6). Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Ke-78 Bhayangkara pada Juli mendatang. 
 
Acara ini digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Parade kostum menarik perhatian peserta acara. Anggota polri mengenaskan berbagai kostum, mulai dari pengantin, hingga pahlawan negara.
 
Reporter: Riana Rizkia 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini