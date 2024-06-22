Kapolri Jenderal Listyo Digit Prabowo membuka acara fun walk yang digelar Polri, Sabtu (22/6). Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Ke-78 Bhayangkara pada Juli mendatang.

Acara ini digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Parade kostum menarik perhatian peserta acara. Anggota polri mengenaskan berbagai kostum, mulai dari pengantin, hingga pahlawan negara.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News