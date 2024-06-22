Video amatir merekam pascakejadian pohon tumbang yang terjadi di Desa Klambir Lima Kebun, Deli Serdang. Kencangnya angin mengakibatkan pohon berukuran besar ini tumbang dan menimpa rumah warga.

Pohon jati yang berdiri di dekat rumah korban diduga tidak kuat menahan terjangan angin dan amburk menimpa rumah korban.

Akibat kejadian pohon tumbang ini, dua orang meninggal tertimpa dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Kedua korban meninggal adalah ibu dan anak yakni Riani Sitinjak dan Rizky Maulana Tarihoran.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Ahmad Ridwan Nasution

(fru)

