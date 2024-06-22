...

Minibus Bawa Satu Keluarga di Jambi Terjun ke Jurang Sedalam 5 Meter, Dua Orang Luka-luka

Kapior Gandi, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 07:30 WIB
Kecelakaan maut minibus terjun ke jurang sedalam 5 meter sempat terekam video amatir warga. Insiden tersebut terjadi di jalan raya Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Jambi. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini histeris berupaya menolong korban.
 
Kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus yang membawa empat orang penumpang ini melaju dari arah sungai Jernih menuju ke sungai Penuh. Akibat kecelakaan ini dua orang penumpang mengalami luka-luka dan patah tulang.
 
Sedangkan dua orang anak yang masih balita dalam kondisi selamat. Diduga minibus bernopol BP 1632 HG ini mengalami rem blong saat melewati jalan menurun. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Kerinci.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Kapior Gandi

(fru)

