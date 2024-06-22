Anak pedangdut Lilis Karlina kembali ditangkap polisi akibat narkotika. RDI (17) ditangkap oleh jajaran Satres Narkoba Polres Purwakarta saat diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 10 gram, timbangan, satu handphone serta sejumlah bungkusan plastik kecil.

Sebelumnya, anak pedangdut yang tenar lewat lagu "Goyang Karawang" ini pernah ditangkap tahun 2023 akibat penyalahgunaan narkotika. RDI terancam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pelaku terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Irwan

(fru)

