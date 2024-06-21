Video viral memperlihatkan terop acara perpisahan SDN Grenden 2, Kecamatan Puger, Jember, luluh lantak disapu angin puting beliung. Semula kegiatan seremonial perpisahan berjalan dengan lancer. Namun dalam hitungan detik tiba-tiba muncul angin puting beliung yang kemudian menghempaskan dua tenda yang berada di tengah halaman sekolah.

Sejumlah kursi yang berada di bawah tenda juga rusak diterjang angin puting beliung. Siswa maupun guru berhamburan menyelamatkan diri agar tidak tertimpa robonya tenda. Tidak ada korban jiwa atau luka atas kejadian tersebut.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Bambang Sugiarto

(rns)

