Hasto Ungkap Risma dan Pramono Anung Berpeluang Maju di Pilgub Jawa Timur

Robby Ridwan, Jurnalis · Jum'at 21 Juni 2024 19:45 WIB
PDIP mengusulkan nama Mensos Tri Rismaharini menjadi Calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024. Nama Mensos Risma saat ini sedang digodok di DPP PDIP untuk maju kontestasi Pilkada 2024.
 
Tidak hanya nama Risma, Nama Pramono Anung juga menjadi kandidat dalam Pilgub Jatim dan Jakarta. Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ziarah ke makam Ir. Soekarno dalam peringatan haul Bung Karno ke 54 diikuti sejumlah calon kepala daerah dari PDIP.
 
