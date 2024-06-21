Ratusan warga memadati area di depan Balai Kota Malang, Jumat (21/6/2024). Warga dari berbagai elemen ini menggelaraksi turun ke jalan untuk membela Palestina dengan tema 'Sejuta Cinta dari Malang untuk Palestina'.

Massa melakukan orasi dan teatrikal desak negara Arab aktrif mendukung kemerdekaan Palestina. Melalui orasi dan nyanyian, massa juga meminta pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Deni Irwansyah

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News