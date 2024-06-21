...

PDIP Buka Ruang Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

Robby Ridwan, Jurnalis · Jum'at 21 Juni 2024 20:32 WIB
PDIP membuka ruang untuk mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto usai berziarah ke makan Bung Karno, Kota Blitar, Jumat (21/06).
 
Hasto menyebut bahwa di Pilgub DKI Jakarta, PDIP terbuka untuk mengusung calon non kader. Pasalnya selama ini PDIP juga tidak selalu mengusung calon kepala daerah dari kader murni.
 
Sementara terkait Basuki Cahya Purnama atau Ahok, PDIP belum menentukan sikap. Untuk saat ini Ahok diberikan tugas menjadi pengajar di sekolah partai. Namun tidak menutup kemungkinan Ahok bakal diusung menjadi gubernur atau wakil di Pilkada Jakarta.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter :  Robby Ridwan

(rns)

