Airlangga Hartarto hingga Aburizal Bakrie Salat Iduladha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 08:30 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melaksanakan salat Iduladha 1445 H. Lokasi di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/6) pagi. Airlangga Hartarto tiba di lokasi sekitar pukul 06.50 WIB. 
 
Ia langsung menyalami sejumlah umat dan jajaran petinggi Partai Golkar. Turut hadir Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri 
Produser: Akira AW

(fru)

