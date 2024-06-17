Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dipadati pengunjung di libur Idul Adha 2024 ini.

Masyarakat berbondong-bondong menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur panjang ini. Hingga Senin (17/6) siang, tercatat sudah ada 10 ribu pengunjung.

Para pengunjung pun terlihat antusias menikmati liburan di TMII ini. Para pengunjung menikmati beragam aktivitas mulai dari naik skuter listrik, menyewa sepeda hingga antre naik kereta gantung.

Reporter: Annastasya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

