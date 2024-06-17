Sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Bogor ramai pengunjung, Senin (17/6). Salah satunya Cimory Dairyland Riverside di Kecamatan Mega Mendung, Bogor.

Objek wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Objek wisata ini merupakan destinasi wisata keluarga populer di Bogor.

Objek wisata ini menyediakan berbagai wahana seru dan edukasi untuk anak-anak. Selain itu, disini pengunjung bisa mengajak buah hati untuk memberi makan hewan. Selama libur Iduladha, pengunjung yang datang mencapai 5.000 orang setiap harinya.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

