Inilah suasana kota Makkah saat dipantau melalui udara pada Senin (17/6). Pemantauan ini dilakukan menggunakan helikopter milik Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi.

Jurnalis iNews Media Group berkesempatan melihat langsung situasi sejumlah tempat di kota Makkah melalui udara saat jamaah tengah menjalani puncak ibadah haji.

Lokasi yang terpantau dari udara mulai tempat lempar jumroh di Mina, kemudian Arafah dan situasi Masjidilharam yang berada di pusat Kota Makkah.

di Masjidil haram tampak masih banyak jamaah yang tengah melakukan tawaf. Kendati demikian ruang di sekitar kabah yang digunakan untuk tawaf tampak tidak terlalu padat.

Reporter: Wahyu Triyogo

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News