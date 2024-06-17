...

Melihat Suasana Kota Makkah dari Pemantauan Udara

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 23:21 WIB
A A A
Inilah suasana kota Makkah saat dipantau melalui udara pada Senin (17/6). Pemantauan ini dilakukan menggunakan helikopter milik Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi.
 
Jurnalis iNews Media Group berkesempatan melihat langsung situasi sejumlah tempat di kota Makkah melalui udara saat jamaah tengah menjalani puncak ibadah haji.
 
Lokasi yang terpantau dari udara mulai tempat lempar jumroh di Mina, kemudian Arafah dan situasi Masjidilharam yang berada di pusat Kota Makkah.
 
di Masjidil haram tampak masih banyak jamaah yang tengah melakukan tawaf. Kendati demikian ruang di sekitar kabah yang digunakan untuk tawaf tampak tidak terlalu padat.
 
Reporter: Wahyu Triyogo
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini