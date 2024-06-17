Hujan Deras mengguyur daerah Mina, Makkah, Senin, (17/6/2024) sore. Hujan pun membawa keberkahan bagi para jemaah dari berbagai dunia.

Saat turun hujan, mereka langsung berdoa dengan mengangkat kedua tangan ke atas langit. Mereka pun tampak khusyuk berdoa, memohon ampun kepada Allah SWT. Bahkan dari mereka juga tidak menggunakan payung agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

