Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tak akan ikut dalam kontestasi Pilkada kali ini.

Hal ini disampaikan Ganjar saat ditemui di Sleman, Senin (17/06/2024). Ia merasa pengalaman dua periode menjabat sebagai gubernur Jateng sudah cukup.

Ia mengaku akan fokus membantu menenangkan PDIP pada gelaran Pilkada serentak 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini bukan sebagai tugas partai, melainkan inisiatifnya sendiri.

Reporter: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

