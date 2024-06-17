...

Persiapan HUT RI di IKN, Menhub Targetkan Nusantara Airport Bisa Diujicoba Juli 2024

Lurisa Lulu, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 19:30 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Nusantara Airport di IKN akan rampung akhir Juli 2024.
 
Selesainya pembangunan Nusantara Airport akan mempermudah para tamu negara dan VIP mengikuti upacara HUT RI di IKN. Budi pun menargetkan proyek pengerjaan Nusantara Airport kini telah berjalan 50 persen akan rampung dan di ujicoba sebelum akhir Juli 2024.
 
Proses pembangunan Nusantara Airport menghadapi tantangan yakni hujan yang berlebihan. Nusantara Airort mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi dan luas area bandara 347 hektare dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter pesawat berbadan besar seperti boeing 777-300er dan airbus a380 dapat mendarat bandara IKN.
 
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengunjungi objek wisata Saloka Theme Park di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 
 
