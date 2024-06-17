Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil duduki markas KKB di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Tim juga berhasil menembak mati 1 terduga anggota KKB dan berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata api dan drone.

Sementara pada saat pasukan melakukan pengejaran dan penyisiran di Kampung Udigimi tim temukan 1 jenazah lagi sehingga total jumlah jenazah adalah 2 orang.

Kontributor: Fredy Nuboba

(rns)

