Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil duduki markas KKB di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Tim juga berhasil menembak mati 1 terduga anggota KKB dan berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata api dan drone.
Sementara pada saat pasukan melakukan pengejaran dan penyisiran di Kampung Udigimi tim temukan 1 jenazah lagi sehingga total jumlah jenazah adalah 2 orang.
Kontributor: Fredy Nuboba
