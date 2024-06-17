Presiden Jokowi menyerahkan 1 ekor sapi simmental seberat 987 kg kepada warga di Kabupaten Belu, NTT, Senin (17/6). Penyerahan hewan kurban langsung diserahkan oleh Presiden melalui staf khusus Gubernur NTT kepada Masjid al - Mujahidin Atambua.

Pemberian hewan kurban dari Presiden Jokowi baru pertama kali untuk masyarakat umat muslim diwilayah perbatasan. Hewan kurban ini selanjutnya akan dibagikan kepada kaum muslim terutama kepada panti asuhan dan kaum miskin.

Kontributor: Stefanus Dile Payong

