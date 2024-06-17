...

PDIP Tertarik Usung Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Tidak Usah Dipaksakan

Gunanto Farhan, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 17:00 WIB
Ganjar Pranowo angkat bicara terkait isu PDIP yang akan mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
 
Ganjar menyebut semua calon dari luar partai akan diseleksi secara ketat apakah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang PDIP. Ganjar menyatakan PDIP terbuka dalam proses perekrutan kepala daerah dari partai maupun non partai sehingga siapa saja berhak mendaftar.
 
Sebelumnya, Ganjar bersama keluarga salat Idul Adha di Kawasan Sleman, Yogyakarta, Senin (17/6).
 
