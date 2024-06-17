Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban ke Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (17/6). Penyerahan hewan kurban diterima langsung Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar.

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Ma'ruf Amin dengan memberikan tali tambang yang mengikat di badan sapi kepada Nasaruddin Umar. Selain sapi miliknya, Ma'ruf juga menyerahkan menyerahkan sapi milik Presiden Jokowi.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

(fru)

