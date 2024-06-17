Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan keluarga melaksanakan salat Iduladha. Lokasi di Masjid Babul Khoirot, Jalan Lebak Bulus V, Cilandak, Jaksel, Senin (17/6).

Anies beserta keluarga selesai melaksanakan salat Id sekitar pukul 07.15 WIB. Ia dan keluarga pun kompak mengenakan busana muslim berwarna krem kecoklatan.

Saat berjalan keluar dari masjid, Anies dengan hangat menyapa beberapa jemaah. Anies juga memenuhi keinginan para jemaah untuk berswafoto bersama dirinya.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Akira AW

(fru)

