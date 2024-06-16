...

Warga di Koja Berburu Perlengkapan Bakar Sate Jelang Iduladha

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 16 Juni 2024 20:07 WIB
Penjual perlengkapan hidangan untuk daging kurban mulai menjamur. Salah satunya di kawasan Pasar Lontar, Koja pada Minggu (16/6).
 
Penjual lontong, arang, tusuk sate hingga panggangan sate sudah diburu warga. Penjual mengaku penjulannya mulai meningkat sejak beberapa hari terakhir. Penjual arang misalnya sehari bisa menjual ratusan paket arang dan tusukan sate.
 
Harga untuk 4 plastik arang dihargai Rp20 ribu. Sementara itu untuk harga tusukan sate berkisar Rp2 ribu hingga Rp15 ribu.
 
Reporter: Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

