Objek wisata Pantai Pangandaran menjadi tujuan wisatawan mengisi libu panjang Iduladha. Antrean kendaraan sudah terlihat mulai pintu masuk utama.

Para wisatawan menghabiskan waktu untuk berenang, bermain pasir hingga naik perahu. Begitupun dengan hunian hotel, sudah penuh di booking hingga hari Selasa (18/6) mendatang.

Jumlah pengunjung pada Minggu (16/6) sebanyak 4.837 ribu orang. Peningkatan jumlah pengunjung mencapai 3 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Reporter: Irfan Ramdiansyah

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News