Sekitar 400 santri dan anak di Sidoarjo gelar aksi takbir keliling kampung. Didampingi pengasuh ponpes dan anggota Banser mereka menyuarakan takbir sepanjang 2 km.

Hal ini sebagai pertanda menyambut datangnya Hari Raya Iduladha. Sebagai pengganti api obor, para peserta tongkat yang dilengkapi lampu kelap kelip. Hal ini untuk menghindari kebakaran. Kegiatan ini merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun

Reporter: Pramono Putra

Produser: Reza Ramadhan

