Ratusan Santri dan Anak di Sidoarjo Takbir Keliling Kampung Gunakan Light Stick

Pramono Putra, Jurnalis · Minggu 16 Juni 2024 23:59 WIB
Sekitar 400 santri dan anak di Sidoarjo gelar aksi takbir keliling kampung. Didampingi pengasuh ponpes dan anggota Banser mereka menyuarakan takbir sepanjang 2 km.
 
Hal ini sebagai pertanda menyambut datangnya Hari Raya Iduladha. Sebagai pengganti api obor, para peserta  tongkat yang dilengkapi lampu kelap kelip. Hal ini untuk menghindari kebakaran. Kegiatan ini merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun 
 
Reporter: Pramono Putra
Produser: Reza Ramadhan

