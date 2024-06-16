...

Hari Raya Iduladha, Wapres Ma'ruf Minta Masyarakat Refleksi Ajaran dan Keteladanan Nabi

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 16 Juni 2024 21:12 WIB
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berharap momentum Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah ini tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata. Akan tetapi umat Islam juga meneladani sifat nabi dan rasul yakni sidik, tablig, fathonah, dan amanah.
 
Hal ini disampaikan Wapres dalam tayangan video diacara Gema Takbir Akbar Nasional dan Pesan Iduladha 1554 H di masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (16/6/2024).
 
Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin ini merupakan bentuk ibadah sosial. Oleh sebab itu wapres mengajak kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama.
 
Wapres menyebut, momen Iduladha bisa dijadikan untuk menyuarakan pesan kebaikan dan membantu sesama, bukan atas dasar keagamaan atau kebangsaan saja, tetapi juga kemanusiaan. Jika hal itu diterapkan maka umat manusia bisa hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera.
 
