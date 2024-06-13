Beginilah proses pembuatan kain kiswah penutup Kakbah. Kain ini rutin diganti setiap tahunnya pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Proses pembuatan kiswah dilakukan di tempat khusus, dimulai dari pemintalan benang hingga menjadi gulungan. Setelah itu, sejumlah petugas mulai menyulam kiswah dengan ayat-ayat suci Alquran dalam bentuk kaligrafi. Sulaman kaligrafi ayat-ayat Alquran yang menghiasi kiswah terbuat dari bahan emas dan perak.

Produksi yang digunakan juga memakai bahan paling mahal di dunia. Satu set kain kiswah ini diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 100 milyar Rupiah.

Reporter : Lukman Hanafi

Produser : Febry Rachadi

(fru)

