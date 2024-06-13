Pemerintah Arab Saudi terus melakukan terobosan untuk meningkatkan pelayanan bagi para jemaah haji. Salah satunya dengan menyiapkan teknologi robot pintar bernama Astro yang menggunakan kecerdasan buatan.

Robot canggih ini dipamerkan dan diperkenalkan kepada para jurnalis di media center haji di Makkah Chember Kota Mekkah. Robot ini dilengkapi dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.

Robot ini didesain dengan empat roda yang masing-masing dilengkapi sistem penghentian otomatis, sehingga mampu bergerak dengan fleksibel. Astro juga dilengkapi kamera depan dan bawah yang menghasilkan gambar beresolusi tinggi serta jernih.

Selain memamerkan robot, ada juga drone canggih yang digunakan untuk mendukung peningkatan serta pelayaan bagi jemaah haji.

Liputan : Hanna Fauzi - Wahyu Triyogo

Produser : Febry Rachadi