...

Tingkatkan Pelayanan Haji, Arab Saudi Pamerkan Robot Canggih Bernama Astro

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Kamis 13 Juni 2024 18:45 WIB
A A A
Pemerintah Arab Saudi terus melakukan terobosan untuk meningkatkan pelayanan bagi para jemaah haji. Salah satunya dengan menyiapkan teknologi robot pintar bernama Astro yang menggunakan kecerdasan buatan.
 
Robot canggih ini dipamerkan dan diperkenalkan kepada para jurnalis di media center haji di Makkah Chember Kota Mekkah. Robot ini dilengkapi dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.
 
Robot ini didesain dengan empat roda yang masing-masing dilengkapi sistem penghentian otomatis, sehingga mampu bergerak dengan fleksibel. Astro juga dilengkapi kamera depan dan bawah yang menghasilkan gambar beresolusi tinggi serta jernih.
 
Selain memamerkan robot, ada juga drone canggih yang digunakan untuk mendukung peningkatan serta pelayaan bagi jemaah haji.
 
Liputan  : Hanna Fauzi - Wahyu Triyogo 
Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini