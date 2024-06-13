Presiden Jokowi membeli sapi kurban berjenis simmental dengan bobot 828 kg milik peternak di Sleman, Yogyakarta. Sapi limosin tersebut dibeli seharga Rp66 juta dari peternak yang tinggal di wilayah Kapanewon, Kalasan, Sleman.

Sapi juga telah mengikuti serangkaian test yang dilakukan Balai Besar Vantenier Wates dan sudah dinyatakan bebas anthrax, LSD dan penyakit hewan lainnya.

