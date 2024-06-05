Jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pemerintah kerajaan Arab Saudi memperketat pemeriksaan. Akses menuju ke terowongan Mina dari jalan Raja Fahd ditutup.

Polisi memeriksa setiap kendaraan kecuali bus, mobil logistik dan ambulans yang boleh melintas. Demi kelancaran ibadah dan keamaan jemaah, petugas mengimbau jemaah haji Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan bepergian ke luar kota Makkah.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Suhud Noor Fadli

(mhd)

