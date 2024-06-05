Jelang Iduladha, peternak kambing domba modern raup untung, Rabu (5/6). Salah satunya di Desa Gempolpading, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa Timur. Melalui pemasaran di medsos, peternak kambing bisa menjangkau calon pembeli.

Setidaknya ada puluhan ekor yang sudah laku untuk dijadikan hewan kurban. Untuk harga kambing domba ini dibanderol Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor. Untuk harga tersebut tergantung ukuran dan berat kambing domba yang diinginkan.

Kontributor: Abdul Wakhid

Produser: Akira AW

