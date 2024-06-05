Warung Mie Ayam Luber Mamang Imang yang berada di Desa Bangunreja, Kecamatan Kedungreja tepatnya di Grumbul Cipriyuk selalu ramai dikunjungi pembeli.

Hal tersebut lantaran banyak orang yang penasaran untuk mencicipi mie ayam yang diracik oleh mamang Imang dengan porsi super jumbo.

Sesuai dengan namanya, saat disajikan di mangkok, mie ayam racikan mamang Imang ini sampai luber dan tumpah-tumpah karena porsinya berukuran jumbo.

Kontributor: Heri Susanto

(fru)

