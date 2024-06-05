...

Mengenal Sosok Dzakwan Aisy Fajar Azhari, Penerjemah Khotbah Salat Jumat di Masjid Nabawi

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 09:00 WIB
Inilah sosok Dzakwan Aisy Fajar Azhari yang menjadi penerjemah khotbah di Masjid Nabawi Madinah. Ia merupakan mahasiswa Indonesia yang kuliah S2 jurusan Ilmu Hadis di Universitas Islam Madinah.
 
Tiga tahun sudah pria asal Karanganyar, Jateng ini bekerja sebagai penerjemah khotbah salat Jumat. Ia menerjemahkan khotbah salat Jumat ke bahasa Indonesia secara live melalui radio, aplikasi dan website.
 
Program translator khotbah salat Jumat ini sudah berlangsung selama 10 tahunan. Namun untuk Bahasa Indonesia sendiri baru dimulai sejak 7 tahun lalu. Selain Bahasa Indonesia, khotbah juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris Prancis, Mandarin, Rusia, Persia, Urdu, Turkiye, Bangal, dan Hausa.
 
