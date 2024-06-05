Seorang pria berinisial F asal Desa Panggung, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, nyaris diamuk warga. Pria berusia 25 tahun itu mencoba melaksanakan aksi pencurian di kediaman salah satu warga di Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Sampang.

Dalam aksinya, dia tidak memperoleh satupun barang curian, namun malah kepergok pemilik rumah hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku sudah diamankan di Mapolres Sampang dengan barang bukti sebuah dompet serta kunci duplikat rumah.

