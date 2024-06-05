...

Puluhan Buruh di Tangerang Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Iuran Tapera

Aimarani, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 23:18 WIB
Puluhan Buruh dari beberapa serikat pekerja di Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang, Rabu (05/06). Unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai penolakan kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
 
Buruh menilai pemotongan gaji untuk iuran Tapera di tengah tingginya biaya hidup saat ini sangat membebani mereka. Kebijakan Tapera juga tidak serta merta menjamin mereka untuk dapat segera memiliki rumah meski nantinya keikutsertaan sudah mencapai 10 tahun.
 
Buruh berencana akan terus menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan Tapera.
 
